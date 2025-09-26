Ряд поездов между Белоруссией и Россией отменили из-за ДТП в Смоленской области

Из-за ДТП с товарным составом в Смоленской области отменены четыре поезда по маршруту Смоленск – Заольша и обратно. Об этом 26 сентября сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).

«В связи с дорожно-транспортным происшествием <...> на железнодорожном переезде перегона Рудня – Голынки в Смоленской области (Российская Федерация) в сутки 26 сентября 2025 года отменяются из обращения <...> поезда», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Отмечается, что отмена рейсов коснулась двух поездов из Смоленска в Заольшу — с отправлением в 8:34 и 17:15. Также отменены поезда в обратном направлении, они должны были отправиться из Заольши в 11:17 и 20:04.

Для ликвидации последствий происшествия по просьбе РЖД в Смоленскую область были направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что в Смоленской области произошло столкновение грузового автомобиля и товарного поезда на участке между станциями Рудня и Голынки. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Пострадали машинист и помощник машиниста, их госпитализировали с травмами средней тяжести.

Позднее транспортная прокуратура начала проверку после возгорания железнодорожных вагонов. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также сообщалось, что пожар, который произошел в результате ДТП, локализовали на площади 400 кв. м.

