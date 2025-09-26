Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) превратилось в инструмент двойных стандартов и продвижения западного видения чистоты избирательных процессов. Такое мнение 26 сентября выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения чистоты избирательных процессов весьма далекого от истинных демократических ценностей», — приводит его слова ТАСС.

По словам парламентария, бюро не раз дискредитировало себя за последние годы, и вопрос о взаимодействии с ним давно назрел.

«Необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой», — добавил Слуцкий.

В этот же день глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что БДИПЧ ОБСЕ не защищает права по всем направлениям, абсолютно закрытая и недемократичная организация. Она отметила, что ни один наблюдатель из России не был допущен к участию в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдавии, и БДИПЧ ОБСЕ ничего с этим не сделало.

