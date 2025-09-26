Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Слуцкий указал на превращение БДИПЧ ОБСЕ в инструмент двойных стандартов

Слуцкий: БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов
0
EN
Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) превратилось в инструмент двойных стандартов и продвижения западного видения чистоты избирательных процессов. Такое мнение 26 сентября выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения чистоты избирательных процессов весьма далекого от истинных демократических ценностей», — приводит его слова ТАСС.

По словам парламентария, бюро не раз дискредитировало себя за последние годы, и вопрос о взаимодействии с ним давно назрел.

«Необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой», — добавил Слуцкий.

Нарушенное наблюдение: ОБСЕ будет следить за выборами в Молдавии
Москва не раз указывала на ангажированность миссии, которая работала и на кампании Майи Санду в 2024 году

В этот же день глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что БДИПЧ ОБСЕ не защищает права по всем направлениям, абсолютно закрытая и недемократичная организация. Она отметила, что ни один наблюдатель из России не был допущен к участию в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдавии, и БДИПЧ ОБСЕ ничего с этим не сделало.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025