В Москве открылись два новых подразделения пожарных и спасателей

Фото: t.me/Сергей Собянин
Два новых подразделения пожарных и спасателей — в районах Северный и Вороново — приступили к дежурству в Москве. Об этом сообщил в канале МАХ мэр столицы Сергей Собянин.

«Открытие новых подразделений — часть масштабной программы по развитию системы безопасности Москвы», — написал Собянин. Это помогает сократить время реакции на любые происшествия, подчеркнул мэр.

Здание в районе Северный оснащено мощной техникой. Для обучения сотрудников оборудованы специальная башня со скалодромом и огневая полоса препятствий. В районе Вороново ТиНАО капитально отремонтировали здание отряда №4. Подразделение оснастили квадроциклами и снегоходами для работы в лесопарках.

В пожарно-спасательном гарнизоне Москвы работает порядка 18 тыс. человек, рассказал мэр. «Благодаря слаженной работе сотрудников число пожаров и их последствий сократилось в четыре раза», — отметил Собянин. Время прибытия спасателей на вызов в любую точку составляет менее семи минут.

За последние 15 лет для московской пожарно-спасательной службы приобретено более 700 единиц техники и свыше 150 тыс. единиц оборудования, сообщал ранее Собянин. Было построено и обновлено 53 пожарных депо, из них 16 — в ТиНАО.

