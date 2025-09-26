В Ленобласти задержали подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

В Ленинградской области был задержан житель деревни Гостицы, подозреваемый в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, которая привела к смертельным отравлениям. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Прокуратура Ленинградской области проводит проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Кроме того, была задержана 60-летняя Ольга Степанова, которая, как сообщается, поставляла Бойцову спиртосодержащие вещества для последующего розлива и реализации.

