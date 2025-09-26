Реклама
Сергунина оценила востребованность столичного портала потребителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
За три года работы портала потребителя Москвы пользователи обратились к нему свыше 2,4 млн раз. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Востребованность портала растет с каждым годом. С момента запуска к его материалам обратились больше 2,4 млн раз. Ежемесячно ресурсом пользуются десятки тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской области, Башкортостана и других регионов страны», — рассказала Сергунина.

На портале размещено более 230 статей, инструкций, вебинаров и обучающих курсов. В список самых популярных статей с начала 2025 года вошли публикации, посвященные покупке автомобиля, бытовой электроники и прочей сложной техники и порядку смены оператора связи.

Пользователи также могут пройти обучение на бесплатных онлайн-курсах. Например, одна из программ знакомит с правовыми основами защиты прав потребителей и общими положениями законодательства в этой области. Также на платформе можно узнать о правилах обмена и возврата товаров и получить консультацию экспертов.

Портал был создан в сентябре 2022 года правительством Москвы совместно со столичным управлением Роспотребнадзора.

Читайте также
