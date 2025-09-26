ФСБ показала видео задержания планировавшего теракт в Луганске агента СБУ

ФСБ 26 сентября показала видео задержанного агента Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал теракт в Луганске.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в доме. Также видны украинские документы и тайник с необходимыми для создания взрывного устройства элементами.

В этот же день сообщалось, что сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с коллегами из ФСБ России предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержав жителя региона. Отмечалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых устройств, подготовке к преступлению и террористическому акту. По данным ведомства, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и регулярно находился с ними на связи.

