Актер Николай Калинин скончался на 80-м году жизни

Российский актер театра и кино Николай Калинин скончался на 80-м году жизни. Об этом 24 сентября сообщили в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

«Из Москвы пришли печальные известия: ушел из жизни талантливый артист Николай Григорьевич Калинин, почти 20 лет служивший на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Николай Калинин родился в 1946 году. Его сценическая карьера началась в театрах Омска и Норильска, позже он стал работать в Днепропетровском театре русской драмы. С 2000 года он служил в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

Кроме театральной деятельности, Калинин снялся в более чем 20 кино- и телепроектах, среди которых «Исаев», «Научи меня жить», «Жених», «Русский характер» и «Игра с огнем».

