ФСБ пресекла деятельность религиозной организации в ЛНР

Правоохранительные органы на территории Луганской Народной Республике (ЛНР) пресекли деятельность религиозной организации с управленческим центром в Киеве. Об этом сообщила 26 сентября пресс-служба регионального УФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что на территории ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа». Уточняется, что участники также собрали и предоставили 2 млн рублей религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» (Организация признана нежелательной в России).

«В отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК России («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»)», — следует из сообщения.

На данный момент уточняются все обстоятельства.

