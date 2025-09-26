Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не защищает права по всем направлениям, абсолютно закрытая и недемократичная организация. Об этом накануне поздно вечером, 25 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они не защищают наши права, абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии», — заявила Памфилова.

Она отметила, что ни один наблюдатель из России не был допущен к участию в наблюдении за проведением парламентских выборов в Молдавии, и БДИПЧ ОБСЕ ничего с этим не сделало. По ее мнению, организация себя дискредитировала.

24 сентября МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии ОБСЕ. Отмечается, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство. А также являются очередным проявлением антироссийского курса.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева не аккредитовывать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ является политически мотивированным.

