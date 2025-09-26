Реклама
Захарова назвала тактикой для ведения переговоров последние заявления Трампа

Захарова: резкие высказывания Трампа о РФ — тактика для ведения переговоров
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Последние заявления президента США Дональда Трампа с резкой критикой в адрес России являются тактикой для ведения переговорного процесса. Такое мнение 26 сентября выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — приводит ее слова ТАСС.

Разворотный момент: США перешли к эскалации в отношениях с Россией
Почему Вашингтон изменил риторику в адрес Москвы

Ранее, 23 сентября, Трамп сообщил, что российская экономика находится в тяжелом положении и сталкивается с трудностями.

Кроме того, он заявил, что страны НАТО могут сбивать самолеты России при нарушении воздушного пространства альянса. При этом, отвечая вопрос о том, готовы ли США оказывать содействие в данной инициативе союзникам альянса, американский президент уточнил, что это будет «зависеть от обстоятельств».

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, предположил, что резкие высказывания Трампа о РФ могут быть связаны с желанием подыграть другим зарубежным лидерам. По его словам, РФ учитывает все сигналы из США, как публичные, так и по закрытым каналам.

