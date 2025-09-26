Померанцевая оранжерея в Кузьминках будет отреставрирована

В Москве определили победителя конкурса на реставрацию Померанцевой оранжереи в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом 26 сентября сообщил портал mos.ru.

«Она была предназначена для выращивания экзотических растений и цитрусов — померанцев, апельсинов, лимонов, — а затем перестроена под дачи. Длительное время здание не использовалось и сейчас требует масштабной реставрации. По итогам конкурсной процедуры с подрядчиком заключен контракт. Он предполагает полный комплекс восстановительных работ, включая укрепление фундамента, усиление кладки стен, замену кровли, ремонт фасада и внутренних помещений», — рассказал Кирилл Пуртов, руководитель столичного департамента по конкурентной политике.

В Померанцевую оранжерею в стиле русского ампира, возведенную в начале XIX века, будет возвращена уникальная деревянная двухъярусная египетская люстра с подсвечниками в виде цветов лотоса — главное украшение центрального зала. Ее демонтировали в 2020 году.

Подрядчик обязан завершить работы осенью 2026 года. На всех этапах их будет контролировать столичный департамент культурного наследия.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 16 сентября сообщил, что в музее-заповеднике «Коломенское» восстановили шатровую церковь Вознесения Господня. На очереди у реставраторов еще несколько объектов, среди них — здание Сытного двора.

