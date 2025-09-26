Реклама
Полиция задержала обманувшего более 30 россиян жителя Липецка

Подозреваемый в обмане свыше 30 россиян на сумму более чем 2 млн рублей был задержан полицией Югры — злоумышленником оказался 56-летний житель Липецка. Об этом 26 сентября сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

«Полиция Югры подозревает 56-летнего жителя Липецка в обмане свыше 30 россиян более чем на 2 млн рублей. <...> подозреваемый установлен и задержан», — говорится в публикации.

Уточняется, что схема ранее судимого за 15 эпизодов мошенничества была тщательно продуманной. Подозреваемый размещал в интернете и на популярных торговых площадках объявления о продаже автомобильных запчастей для иномарок, вступал в переписку с жертвой, от которой требовал полную предоплату потенциального товара в обмен на документ об отправке заказа, а после получения средств переставал отвечать на входящие звонки.

При обыске у полностью признавшего вину и раскаявшегося злоумышленника были найдены девять мобильных телефонов и 66 сим-карт. Кроме того, в его распоряжении имелась компьютерная техника и иные вещественные доказательства.

В ведомстве уточнили, что в отношении липчанина, который может иметь причастность к совершению свыше 32 схожих преступлений, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Отмечается, что в настоящее время расследование данного инцидента продолжается.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Приморскому краю 16 сентября сообщило о задержании семи участников преступной группы, которые обманным путем приобрели право на земельный участок, имеющий вид «земли общего пользования». В отношении данных лиц, специально для своей махинации неверно отразивших на карте географические координаты, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

