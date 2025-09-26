Ермека Кошербаева назначили новым главой МИД Казахстана

Новым министром иностранных дел Казахстана был назначен Ермек Кошербаев. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 июня, Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны страны. Новым главой военного ведомства был назначен заместитель министра обороны Даурен Косанов.

