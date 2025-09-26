Президент Украины Владимир Зеленский избегает заявлений о детях в Донбассе, которые погибли от рук украинских боевиков. Об этом 25 сентября сказал аналитик Алан Уотсон.

«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами и вооруженными НАТО?» — написал Уотсон в соцсети X (бывш. Twitter).

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 28 июля пригласила иностранных представителей побывать в Донбассе, чтобы своими глазами увидеть последствия действий украинских нацистов в регионе, а также «Аллею ангелов» в Донецке, где захоронены погибшие дети. Она напомнила, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые запретили русский язык и начали обстреливать мирные районы Донбасса.

