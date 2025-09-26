Реклама
Треть россиянок посчитали брак необязательным условием для рождения детей

SuperJob: 30% женщин в РФ не считают брак важным условием для рождения ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Треть женщин с доходом выше среднего полагают, что брак не является обязательным условием для рождения ребенка. Это следует из исследования SuperJob, с которым ознакомился РБК 26 сентября.

Опрос, проведенный в сентябре 2025 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, показал, что мужчины с зарплатой от 100 тыс. рублей чаще поддерживают брак ради деторождения (46%), тогда как женщины с таким же доходом считают, что замуж выходить не обязательно. За 17 лет число россиян, считающих, что брак не требуется для рождения детей, возросло с 18 до 26%, а тех, кто считает брак желательным, снизилось с 42 до 32%.

Уточняется, что доля тех, кто считает брак обязательным, уменьшилась с 38 до 36%. Семейное положение также влияет на мнение: женатые мужчины и отцы чаще поддерживают необходимость брака (42 и 41% против 27 и 26% у холостых и бездетных), а замужние женщины чаще считают брак желательным (41% против 30%).

Уровень образования влияет по-разному: мужчины со средним образованием реже считают брак обязательным (27%), чем те, у которых есть высшее (37%), а женщины с высшим образованием чуть реже считают брак необходимым (31%) по сравнению с женщинами со средним образованием (33%).

Семейный зачах: в каких случаях развод неизбежен
Эксперты рассказали, чего нельзя прощать в семейной жизни, а на какие проблемы можно закрыть глаза

Ранее, 8 августа, сообщалось, что наличие собственной квартиры у потенциального партнера является обязательным условием для каждого четвертого (25%) жителя России для начала отношений. Отмечалось, что мужчины чаще женщин готовы начинать отношения с человеком без собственного жилья (38% против 32%).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

