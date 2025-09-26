Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Получив координаты и данные о скоплении личного состава ВСУ на позициях в районе одного из населенных пунктов, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, где развернули «Ураган» в боевое положение и выполнили по полученным координатам залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 30 км. В министерстве уточнили, что последующий мониторинг с воздуха подтвердил поражение цели, а также уничтожение техники и личного состава ВСУ.

«Работаем плотненько. <…> Работаем по артиллерии противника, уничтожали гаубицу «три семерки» (гаубица М777. — Ред.), также «Грады» (реактивная система залпового огня РСЗО «Град». — Ред.) противника уничтожали, ну и вот пункты «эрэлэсы» (радиолокационные станции. — Ред.)», — рассказал о видах выполняемых подразделением задач командир боевой машины РСЗО «Ураган» Денис Петров.

Его сослуживец, механик-водитель Артем Евсюков, в чей функционал входит поддержание машины в боевой готовности, добавил, что машина, на которой передвигаются военнослужащие, отличается маневренностью и быстротой. Это обеспечивают два бензиновых двигателя, позволяющие набирать до 80 км в час.

Старший наводчик РСЗО «Ураган» Павел Спиридонов, в свою очередь, отметил вклад каждого военнослужащего, объединенного чувством родства. По его словам, бойцы, которые выстроили слаженную работу, с вниманием относятся друг к другу и всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости.

В Министерстве обороны РФ 25 сентября рассказали об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на территории Херсонской области. В данной операции, как уточнили в ведомстве, были задействованы военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Днепр». Оператор дрона «Молния-2» с позывным Казак уточнил, что при первом выявлении цели он и его сослуживцы незамедлительно отправляются на ее ликвидацию.

