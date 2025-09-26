Харрис рассказала о беседе с Зеленским перед началом украинского конфликта

Бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала, что в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности провела откровенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в написанных ею мемуарах «107 дней», содержание которых 25 сентября приводит РБК.

По воспоминаниям Харрис, разговор был крайне тяжелым: ей было поручено убедить Зеленского в скором начале конфликта, о чем тот не хотел слышать. Уточняется, что она изложила украинскому президенту разведданные США, которые отличались от тех, что собрал Киев.

«Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — заявила Харрис.

Согласно книге, в какой-то момент Зеленский наконец спросил, что, по мнению Харрис, ему следует делать. Та посоветовала «подготовить своих людей».

Ранее, 27 ноября 2024 года, издание «Украинская правда» сообщило, что офис Зеленского надеялся на победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Харрис. Отмечается, что после вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа в Киеве осознали, что их план мирного урегулирования, разработанный с учетом политики американского экс-президента Джо Байдена, стал неактуален и не будет работать с новым главой государства.

