СМИ сообщили об атаке хуситами Израиля баллистической ракетой «Палестина-2»
Хуситы из повстанческого движения «Ансар Аллах» нанесли удар по Израилю с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Об этом 26 сентября сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) Йемена.
«Ракетные войска провели высокоточную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» с отделяющимися частями», — говорится в сообщении телеканала.
В заявлении уточняется, что операция, нацеленная на несколько режимных объектов в районе Тель-Авива, прошла успешно.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац днем ранее сообщил о нанесении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) удара по столице Йемена Сане. По его словам, были атакованы объекты, принадлежащие хуситам.
Позднее представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи сообщил, что в результате израильской атаки погибли восемь человек, а еще 140 получили ранения.
