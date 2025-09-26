Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

СМИ сообщили об атаке хуситами Израиля баллистической ракетой «Палестина-2»

Al Masirah: хуситы атаковали Израиль баллистической ракетой «Палестина-2»
Фото: Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali
Хуситы из повстанческого движения «Ансар Аллах» нанесли удар по Израилю с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Об этом 26 сентября сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) Йемена.

«Ракетные войска провели высокоточную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» с отделяющимися частями», — говорится в сообщении телеканала.

В заявлении уточняется, что операция, нацеленная на несколько режимных объектов в районе Тель-Авива, прошла успешно.

Камерная остановка: переговоры о палестинских заключенных в Израиле затягиваются
Число осужденных в тюрьмах превышает 10 тыс., не считая тех, кто секретно содержится в военных лагерях

Министр обороны Израиля Исраэль Кац днем ранее сообщил о нанесении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) удара по столице Йемена Сане. По его словам, были атакованы объекты, принадлежащие хуситам.

Позднее представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи сообщил, что в результате израильской атаки погибли восемь человек, а еще 140 получили ранения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

