Роспотребнадзор опроверг информацию о росте заболеваемости ОКИ

Роспотребнадзор 25 сентября опроверг слухи о росте заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), сообщив, что с 1 сентября зафиксировано снижение заболеваемости на 10%.

«С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что заболеваемость стрыми кишечными инфекциями за весь 2025 год не превышала среднемноголетнего уровня.

К ОКИ относится множество инфекционных заболеваний, которые вызываются различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» Андрей Поздняков 17 сентября рассказал «Известиям», что текущая эпидемиологическая ситуация по холере в России абсолютно стабильна. В 2025 году зарегистрированы единичные завозные случаи.

