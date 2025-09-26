Рядом с аэропортом Ольборга в Дании снова заметили беспилотники
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) снова были замечены около аэропорта в датском городе Ольборг. Об этом 25 сентября сообщил сервис Flightradar.
«Новые сообщения о появлении дронов в Ольборге сегодня вечером», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).
Уточняется, что в результате произошедшего рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 был отменен.
Полиция административной области Северная Ютландия в Дании 25 сентября сообщила, что беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Правоохранители начали расследование инцидента. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании: вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ