Трамп подписал сделку с Китаем о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Американский лидер Дональд Трамп 25 сентября подписал сделку с Китайской Народной Республикой (КНР) по продаже американского сегмента TikTok.

«Могу сказать, что особенно молодежь действительно хотела, чтобы это (подписание соглашения. — Ред.) произошло. Они не хотели, чтобы TikTok закрыли. И я сам, знаете, немного привык к TikTok», — заявил он, комментируя данное событие журналистам и подписывая исполнительные указы в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп отметил, что у него также есть аккаунт на данном сервисе, который был создан по настоянию его сподвижника Чарли Кирка, который погиб 10 сентября 2025 года в результате совершенного против него покушения. Президент США уточнил, что присутствие на данной платформе с момента начала его предвыборной компании поспособствовало приобретению «рекордного числа» голосов молодых избирателей.

Дашь на дашь: США заблокировали военную помощь Тайваню в обмен на TikTok
Тайбэй подозревает, что стал разменной монетой в торговом споре Вашингтона с Пекином

О достижении соглашения с Китаем по «некой» компании, которую американская молодежь очень хотела сохранить Трамп сообщил 19 сентября. На следующий день стало известно, что реализация данной сделки была начата. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американская сторона на 100% уверена в готовности сделки и ожидает ее заключения в ближайшие дни.

Трамп 25 сентября назвал «беспрецедентно хорошим» ход дел с Пекином. Он добавил, что с США никогда не обращались «должным образом» и «по-настоящему правильно», однако теперь, по его мнению, данная ситуация меняется.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

