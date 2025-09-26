В парламенте Сербии допустили увеличение торговли с РФ в два раза
Товарооборот России и Сербии должен быть как минимум в два раза больше, сейчас он составляет около $2,3 млрд, рассказал «Известиям» глава комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
«Этот товарооборот должен быть минимум в два раза больше. Естественно, этому мешают Евросоюз (ЕС) и транзитные страны, но я бы сказал, что и наша власть мало что делает, чтобы это изменить. Я лично знаю, что есть потребность в разного рода продукции из РФ, так же как и наши производители хотят попасть на российский рынок», — отметил депутат.
Драган Станоевич заявил, что объем торговли сейчас составляет примерно $2,3 млрд, и это за счет энергоресурсов, а вся остальная торговля сведена к минимуму.
«Мы вроде и не ввели санкции, но ввозить товар из РФ практически невозможно и банки не сопровождают сделки», — подчеркнул политик.
