Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий момент составляют 1,7 млн военнослужащих. Об этом 25 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы уже знаем, что 1,7 млн человек в безвозвратных потерях они (ВСУ. — Ред.) уже имеют», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов добавил, что вопрос о том, как долго украинские подразделения смогут оставаться в строю, является риторическим.

Представители российских силовых структур в этот же день сообщили, что в Черниговской области были ликвидированы 300 боевиков ВСУ. Кроме того, как сообщили источники, в данной местности были уничтожены склады, где располагалась военная техника и контейнеры с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия.

