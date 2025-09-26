Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов раскрыл численность безвозвратных потерь ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий момент составляют 1,7 млн военнослужащих. Об этом 25 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы уже знаем, что 1,7 млн человек в безвозвратных потерях они (ВСУ. — Ред.) уже имеют», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Алаудинов добавил, что вопрос о том, как долго украинские подразделения смогут оставаться в строю, является риторическим.
Представители российских силовых структур в этот же день сообщили, что в Черниговской области были ликвидированы 300 боевиков ВСУ. Кроме того, как сообщили источники, в данной местности были уничтожены склады, где располагалась военная техника и контейнеры с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия.
