В МИД РФ выступили за двусторонний формат диалога с Украиной
Россия считает двусторонний формат более эффективным для достижения результата в урегулировании конфликта. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Все основные проблемы решаются в двустороннем диалоге. Когда расширяют список участников, это не всегда хорошо — происходит размывание повестки и просто затягивание переговоров. У нас есть опыт нормандского формата», — сказал он.
Он отметил, что пока РФ со стороны Украины не видит никакой предрасположенности к переговорам.
«Мы сделали шаги в Стамбульском формате. Здесь была роль Турции, но она организационная. Турция — не сторона переговоров, она предоставила свою площадку для продолжения диалога», — сказал дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
