Посол Сербии рассказал о планах увеличить торговлю с Россией

Правительство Сербии готовит меры по активному использованию национальных валют в торговле с Россией, заявил «Известиям» сербский посол в Москве Момчило Бабич.

«Я уверен, наше правительство будет серьезно думать над увеличением доли нацвалют в торговле с Россией. Я ожидаю конкретных шагов. Я думаю, что экономическое сотрудничество между двумя странами не отвечает уровню политических и эмоциональных отношений наших народов и стран», — рассказал «Известиям» посол Сербии в России.

Ранее президенты России и Сербии на встрече в Пекине 2 сентября условились закрепить позитивную тенденцию в торговле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Финансовый приток: Сербия нарастит торговлю с РФ с помощью нацвалют