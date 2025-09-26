Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону торгового корабля КНДР, нарушившего морскую границу в Желтом море. Об этом 26 сентября сообщило агентство Younhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (JCS).

«Южная Корея производит предупредительные выстрелы после того, как северокорейское торговое судно пересекает NLL (Северную границу. — Ред.)», — говорится в публикации.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен 25 сентября сообщил, что КНДР находится на финальном этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая способна достать до территории США. Кроме того, он выдвинул идею о прекращении КНДР разработки МБР и производства ядерного оружия в целом.

