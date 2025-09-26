Трамп назвал продуктивными завершившиеся переговоры с Эрдоганом

Глава Белого дома Дональд Трамп 25 сентября назвал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшие в Вашингтоне, результативными.

«Как вы знаете, я встречался здесь с президентом Эрдоганом, и у нас была замечательная встреча сегодня. Думаю, это была встреча, которая оказалась очень результативной во многих отношениях», — заявил он журналистам в ходе подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, откуда велась прямая трансляция.

Конкретные результаты переговоров, в ходе которых президенты совместно «пообедали и многое обсудили», как добавил Трамп, будут объявлены позже.

Президент США в этот же день заявил, что Анкара легко может добиться от его страны поставки истребителей F-35, если удовлетворит определенный, нераскрытый им запрос Вашингтона. Трамп подчеркнул, что в данной ситуации всё зависит от Турции.

