В России могут отменить плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал

В Госдуме предлагают освободить родителей, получивших материнский капитал, от платной экспертизы жилья, если оно построено менее пяти лет назад. Такой законопроект подготовили депутаты фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая.

Эта мера, по мнению законодателей, должна смягчить действие принятого закона, согласно которому россияне перед покупкой жилья должны сделать обязательную экспертизу того, что оно пригодно для проживания и, таким образом, средства маткапитала расходуются целевым образом.

«Целью принятого закона была защита прав детей на жилье. Однако после вступления его в силу мы начали получать многочисленные обращения от граждан и членов профессионального сообщества риелторов о том, что во многих муниципалитетах от людей требуют получения заключения специализированной организации, причем оплатить его предлагают самим гражданам», — пояснила «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, чтобы определить масштабы этой проблемы, депутаты провели исследование, которое показало, что с такой ситуацией столкнулись жители порядка 26 регионов. Причем суммы, которые необходимо было заплатить гражданам за такую оценку жилья, доходили до 40 тыс. рублей. А в некоторых случаях к семьям предъявлялись дополнительные требования.

В том числе им необходимо было предоставить заключение органов санэпидемнадзора, разрешение на строительство, хотя дом уже был построен, требования завершить отделочные работы — поставить все розетки и выключатели, переделать инженерные коммуникации и т.п.

«То есть, несмотря на все рекомендации федеральных властей и установленный порядок, сегодня регионы и муниципалитеты вводят свои правила, которые, к сожалению, очень сильно усложняют жизнь семей. Поэтому мы хотим поправить эту ситуацию и совместно с Минстроем и Минтрудом принять ряд мер», — пояснила Светлана Разворотнева.

Экспертное сомнение: плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал предлагают отменить