Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В России могут отменить плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Госдуме предлагают освободить родителей, получивших материнский капитал, от платной экспертизы жилья, если оно построено менее пяти лет назад. Такой законопроект подготовили депутаты фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая.

На счет два: в РФ предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца
Всё запланированное в бюджете повышение хотят направить на доплаты за второго ребенка

Эта мера, по мнению законодателей, должна смягчить действие принятого закона, согласно которому россияне перед покупкой жилья должны сделать обязательную экспертизу того, что оно пригодно для проживания и, таким образом, средства маткапитала расходуются целевым образом.

«Целью принятого закона была защита прав детей на жилье. Однако после вступления его в силу мы начали получать многочисленные обращения от граждан и членов профессионального сообщества риелторов о том, что во многих муниципалитетах от людей требуют получения заключения специализированной организации, причем оплатить его предлагают самим гражданам», — пояснила «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, чтобы определить масштабы этой проблемы, депутаты провели исследование, которое показало, что с такой ситуацией столкнулись жители порядка 26 регионов. Причем суммы, которые необходимо было заплатить гражданам за такую оценку жилья, доходили до 40 тыс. рублей. А в некоторых случаях к семьям предъявлялись дополнительные требования.

В том числе им необходимо было предоставить заключение органов санэпидемнадзора, разрешение на строительство, хотя дом уже был построен, требования завершить отделочные работы — поставить все розетки и выключатели, переделать инженерные коммуникации и т.п.

«То есть, несмотря на все рекомендации федеральных властей и установленный порядок, сегодня регионы и муниципалитеты вводят свои правила, которые, к сожалению, очень сильно усложняют жизнь семей. Поэтому мы хотим поправить эту ситуацию и совместно с Минстроем и Минтрудом принять ряд мер», — пояснила Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экспертное сомнение: плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал предлагают отменить

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025