Молдавский депутат рассказал о провокациях перед выборами

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» начала устраивать провокации перед выборами, сообщил «Известиям» депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

«Обстановка напряженная. Каждый день проходят обыски: арестовывают тех или иных депутатов, блогеров, активистов и так далее. Мы видим всевозможные провокации со стороны партии власти. Вчера, например, они вбросили видео, что якобы уже найдены сотни бюллетеней, на которых поставлены печати о голосах за блок «Альтернатива». Потом оказалось, что это фейк и бюллетени фальшивые», — сказал он.

Власти также запретили практически всем социологическим компаниям проводить опросы, добавил Цырдя.

Парламентские выборы в республике назначены на 28 сентября.

