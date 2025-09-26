Пожилая женщина погибла в результате ДТП в Москве

В результате ДТП с участием двух машин в Москве погибла пожилая женщина и еще два человека пострадали. Об этом 25 сентября сообщили в столичной прокуратуре.

«В результате ДТП 63-летняя женщина — пассажир автомобиля Chevrolet от полученных травм скончалась на месте, еще одна, находившаяся на заднем сидении, и водитель госпитализированы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Прокуратура Северного административного округа (САО) устанавливает все обстоятельств дорожной аварии. По факту произошедшего началась процессуальная проверка.

Госавтоинспекция МВД России 25 сентября сообщила «Известиям», что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 353 ДТП, в которых погибли 29 и получили ранения 413 человек. 16 из погибших были водителями и пассажирами.

