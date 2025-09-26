В Госдуме хотят маркировать продукты с пальмовым маслом. Что о нем нужно знать

В России может быть введена маркировка продуктов, в производстве которых используется пальмовое масло. Оно входит в состав многих пищевых продуктов, в том числе детского питания. В больших количествах пальмовое масло способно привести к высокому уровню холестерина в крови и спровоцировать образование рака, но при этом оно же служит источником антиоксидантов и витаминов A и E. В чем опасность и польза пальмового масла — в материале «Известий».

Что предложили в Госдуме

• Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, член фракции «Единая Россия» Надежда Школкина предложила ввести обязательную маркировку для продуктов, которые содержат пальмовое масло. Об этом она заявила на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в части обеспечения детей качественным и безопасным питанием.

• По словам Школиной, введение маркировки на содержащие пальмовое масло продукты позволит потребителю узнавать, в состав каких продуктов и в каком количестве входит этот компонент. Депутат допустила, что пальмовое масло может быть запрещено к использованию в детском питании, в том числе в детских смесях.

Что такое пальмовое масло

• Пальмовое масло — это вид растительного масла, получаемого из плодов африканской масличной пальмы. Первоначально это дерево произрастало в Западной Африке, но сейчас его культивируют во многих тропических странах. Главными экспортерами пальмового масла являются Малайзия и Индонезия, на них приходится до 80% мирового производства. Подвидом пальмового масла является пальмоядровое, которое получают из ядер плодов, а не из мякоти.

• По сравнению с другими растительными маслами пальмовое отличается своей дешевизной. Благодаря этому оно занимает примерно треть от общего потребления растительных масел. Чаще всего пальмовое масло используют в производстве шоколада, сливок, маргарина, хлеба, печенья, консервов, детского питания. Среди непищевых продуктов пальмовое масло можно найти в зубных пастах, мыле, лосьонах для тела, а также оно служит сырьем для биодизельного топлива.

Опасно ли пальмовое масло

• Пальмовое масло на 100% состоит из жиров, причем наполовину в его состав входят насыщенные жиры, на 40% мононенасыщенные и на 10% — полиненасыщенные. По такой структуре оно близко кокосовому маслу и животным жирам, содержащимся в свинине, говядине и баранине.

• Из-за высокой доли насыщенных жиров пальмовое масло имеет плохую репутацию. Насыщенные жиры повышают уровень холестерина, их связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, из-за чего Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить их потребление 10% от ежедневной энергетической ценности рациона. В других растительных маслах, таких как подсолнечное, рапсовое и льняное, доля насыщенных жиров гораздо ниже, чем в пальмовом.

• В процессе рафинирования пальмового масла образуются глицидиловые эфиры. Хотя это естественно для любого растительного масла, их содержание в пальмовом гораздо выше, чем в аналогах. Глицидиловые эфиры относят к группе потенциально возможных канцерогенов, то есть ученые предполагают, что они могут становиться причиной рака, из-за чего пальмовое масло также обвиняют в развитии онкологии.

• Однако для того, чтобы опасность стала реальной, необходимо употребить пальмовое масло в крайне высоких дозах, которые выходят за пределы разумного. К тому же производители обязаны следить за содержанием глицидиловых эфиров в пальмовом масле и не допускать их чрезмерного количества.

• Пристальное внимание к пальмовому маслу также обусловлено его использованием в детском питании. Оно необходимо для замены пальмитиновой кислоты, содержащейся в грудном молоке. Однако замена эта не является равнозначной. Пальмитиновая кислота из пальмового масла хуже усваивается детским организмом, образует нерастворимые соединения с кальцием и может приводить к запорам. Поэтому в детском питании производители используют пальмовое масло с более высокой степенью очистки, чем в других продуктах.

Есть ли польза от пальмового масла

• Пальмовое масло служит источником антиоксидантов. Это значит, что оно способно предотвращать разрушение нервных клеток и мозга и улучшать работу сердца. Однако это касается сырого масла, не прошедшего рафинацию. В таком виде пальмовое масло употребляется редко, и оно достаточно дорогое, так как имеет короткий срок хранения.

• Также пальмовое масло применяется для профилактики дефицита витамина A и является богатым источником витамина Е. Они, в свою очередь, способствуют замедлению развития деменции, снижению риска инсульта и предотвращению поражения коры головного мозга.