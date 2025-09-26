Реклама
Физиотерпевт рассказал о фибромиалгии и методах ее лечения

Врач Цюпко: лечение фибромиалгии требует комплексного подхода
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое сопровождается распространенной мышечной и суставной болью. Пациенты часто жалуются на усталость, утреннюю скованность, бессонницу, головные боли и нарушения памяти. О том, почему данное заболевание трудно диагностировать, как лечат фибромиалгию и можно ли полностью от нее избавиться, рассказал 26 сентября «Известям» физиотерапевт, невролог Илья Цюпко.

«Диагностика фибромиалгии — сложный процесс, поскольку симптомы перекликаются с проявлениями множества других заболеваний. Особой сложностью является отсутствие специфических лабораторных или инструментальных маркеров, подтверждающих диагноз. Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию», — сказал специалист.

По словам врача, лечение фибромиалгии требует комплексного подхода. Оно включает медикаментозную терапию с применением нестероидных противовоспалительных средств, антидепрессантов, миорелаксантов и препаратов для улучшения сна. Также используется физиотерапия, в которую входят упражнения для повышения мышечной выносливости, массаж и акупрессура. Важным элементом является поддержка здорового образа жизни, включая физическую активность, правильное питание и стресс-менеджмент.

Цюпко обратил внимание на то, что фибромиалгия оказывает влияние на множество систем организма. У пациентов могут возникать нарушения сердечно-сосудистой системы, такие как повышенное давление и тахикардия, а также слабость иммунной системы и повышенная восприимчивость к инфекциям. Также часто наблюдаются депрессия и тревожные расстройства, что свидетельствует о тесной взаимосвязи с нервной системой.

«На данный момент фибромиалгию нельзя полностью излечить. Однако с помощью правильного и постоянного лечения можно существенно снизить симптомы и повысить качество жизни пациентов. Важно начать лечение на ранней стадии, поддерживать здоровый образ жизни и следовать рекомендациям врачей», — заключил физиотерапевт.

Суставы и хрящи напечатают на принтере
Российско-китайское исследование позволит создать импланты из собственных клеток пациентов

Травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов 19 августа рассказал, что для здоровья суставов в рационе должны быть такие продукты, как скумбрия, миндаль, клубника, оливковое масло и брокколи. По его словам, лосось, сардины, сельдь являются одними из главных источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

