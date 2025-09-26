Medical Xpress рассказал о влиянии матчи на уровень железа

Популярность матчи продолжает расти, но в последнее время в соцсетях появляется информация, что этот напиток может быть вреден для людей с низким уровнем железа. Исследования показывают, что матча действительно может повлиять на усвоение железа, так как содержащиеся в ней компоненты могут связываться с железом и препятствовать его абсорбции. Об этом рассказали в журнале Medical Xpress.

Матча — это порошок из высушенных и измельченных листьев зеленого чая (Camellia sinensis). В последнее время этот напиток стал популярным в качестве добавки в различные блюда и напитки. Он содержит полезные вещества, такие как клетчатка и полифенолы, а также кофеин. Включение матчи в сбалансированное питание может способствовать улучшению мозговой активности и поддержанию нормального давления.

Тем не менее, несмотря на свои полезные свойства, исследования показывают, что потребление большого количества зеленого чая может быть связано с более низким уровнем железа в организме.

Железо — важный микроэлемент, который помогает транспортировать кислород по организму и поддерживает многие другие биологические процессы. Так как наш организм не может синтезировать железо, нам необходимо получать его из пищи. Однако некоторые продукты, такие как кофе, красное вино, кальций и матча, могут мешать усвоению железа.

Два основных компонента в зеленом чае — полифенолы и фитиновая кислота (или фитат) — могут препятствовать усвоению железа. Несмотря на их полезные свойства, они связываются с железом, предотвращая его поглощение организмом. Полифенолы и фитиновая кислота содержатся и в других чаях, а также в орехах, злаках и бобовых.

Исследование показало, что люди, которые пьют три и более чашек зеленого чая в день, имеют более низкий уровень железа в крови, но это не обязательно приводит к дефициту железа. Однако другие исследования показали, что умеренное потребление зеленого чая может привести к железодефицитной анемии.

Важное значение имеет не только количество матчи, но и время ее потребления. Рекомендуется пить зеленый чай отдельно от пищи, желательно с интервалом не менее одного часа, чтобы уменьшить влияние на усвоение железа.

Множество других факторов в вашем рационе могут повлиять на усвоение железа. Например, употребление продуктов, богатых витамином C, таких как перец, брокколи или киви, способствует лучшему усвоению железа. Для поддержания оптимального уровня железа добавьте в свой рацион фасоль, чечевицу, мясо, рыбу и обогащенные злаки.

Если вы обеспокоены уровнем железа, стоит обратиться к специалисту, особенно если испытываете симптомы дефицита железа, такие как усталость, слабость или головокружение. Анализ крови поможет выявить низкий уровень железа, и врач или диетолог помогут вам справиться с дефицитом.

