Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили 106 украинских беспилотников за сутки
Мир
В Белоруссии задержали поезд из Петербурга по техническим причинам
Армия
Армия России поразила цеха сборки и склады хранения беспилотников ВСУ
Мир
В СФ предложили Франции направить свои войска на защиту Гренландии
Мир
Швеция заявила о готовности передать Украине самолеты Gripen в рамках гарантий
Мир
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
Мир
В США указали на возможность России отрезать Украину от Черного моря
Мир
Политолог назвал встречу «коалиции желающих» политической трескотней
Мир
Зеленский прибыл на Кипр для встречи с руководством ЕС
Мир
Reuters заявило об угрозах США убийством главе МВД Венесуэлы
Мир
The Times сообщила о переброске военной авиации США в Великобританию
Общество
Власти назвали причину ограничения мобильного интернета на Камчатке
Армия
Российские военнослужащие нанесли поражение бригаде «Азов» в зоне СВО
Мир
Туадера назвал успешной работу российских инструкторов в ЦАР
Общество
В Госдуме напомнили об индексации материнского капитала в феврале
Общество
Минюст разработает закон о сборе биометрии у подозреваемых без их согласия
Мир
Президент ЦАР рассказал о борьбе страны со всеми формами неоколониализма

В Китае связали сухость во рту с симптомами диабета и ринита

Sohu: ночная жажда может свидетельствовать о развитии диабета и ринита
0
EN
Фото: Global Look Press/Robert Michael
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Многие люди просыпаются посреди ночи с ощущением сухости во рту, першением в горле и дискомфорте в полости рта. Предполагается, что в таком случае организму просто не хватает жидкости, однако повторение симптомов может быть связано с рядом заболеваний. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Врачи утверждают, что жажда ночью не всегда означает обезвоживание, и важно учитывать, не связаны ли эти симптомы с другими заболеваниями. На самом деле, сухость во рту ночью может быть предупреждающим сигналом о развитии одного из пяти заболеваний, требующих особого внимания и своевременной диагностики.

Согласно публикации, сухости во рту способствует нарушение уровня сахара в крови. К примеру, у людей с диабетом он повышается и вызывает усиление мочеиспускания, что впоследствии приводит к потере большого количества жидкости в организме. Помимо этого, могут наблюдаться потеря веса и усталость. Следует измерить уровень сахара, если ночью возникает сухость во рту, которая сопровождается повышенным потреблением жидкости, частым мочеиспусканием и повышенным аппетитом.

Также жажда проявляется при проблемах с носом — хроническом рините, искривлении носовой перегородки и аллергии. Заболевания блокируют нос, нарушая дыхание и вынуждая дышать через рот. Это может спровоцировать сухость, поскольку воздух поступает напрямую в рот и забирает влагу. Также такие пациенты могут сталкиваться с першением в горле по утрам, храпом и заложенностью носа. Для облегчения симптомов следует использовать увлажнители воздуха.

Плесень в листьях: почему осенью обостряется аллергия и как ее лечить
​​​​​​​Врачи рассказали, что поможет пациентам защитить себя в сентябре и октябре

Некоторые люди сталкиваются с сухостью во рту из-за синдрома Шегрена — аутоиммунного заболевания, при котором происходит нарушение функции слезных и слюнных желез. Отмечается, что в данном случае даже потребление большого количества жидкости не может облегчить сухость во рту и глазах. Также могут наблюдаться боли в суставах, сухость кожи и трудности при глотании. Рекомендуется обратиться к врачу в случае сохранения сухости во рту на протяжении ночи и проявления иных системных симптомов.

Кроме того, причиной сухости во рту может являться синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). При данном заболевании происходят многократные остановки дыхания во сне, что зачастую встречается у людей с избыточным весом, узкими дыхательными путями и хроническим храпом. При нарушении дыхания ночью человек может начать дышать через рот, что и провоцирует сухость. У людей с СОАС также часто наблюдаются одышка, дневная сонливость и проблемы с памятью. При нарушениях сна рекомендуется пройти мониторинг.

На выработку слюны в том числе могут оказывать влияние некоторые лекарственные препараты, среди которых антигипертензивные (бета-блокаторы, антидепрессанты, антигистаминные и седативные) с побочным эффектом в виде сухости в полости рта. При длительном приеме таких препаратов данный симптом может усилиться. В данном случае следует проконсультироваться со специалистом для корректировки лечения и принятия мер по увлажнению полости рта, например, с помощью искусственной слюны или жевательной резинки без сахара.

В конечном итоге, в случае неприятных ощущений при сухости во рту необходимо принять меры. Помочь облегчить симптомы и сохранить здоровье в том числе могут поддержание комфортных условий для сна, сбалансированное питание и тщательная гигиена полости рта.

«Через несколько месяцев COVID–19 превратится в обычный насморк»
Французский реаниматолог Марк Андроников — о загадке коронавируса, опасной маске и неуловимых «бессимптомниках»

Ранее, 6 сентября, врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Игорь Семенович Маневич рассказал о системных причинах заложенности носа. Специалист подчеркнул, что на носовое дыхание могут повлиять вегетососудистая дистония, артериальная гипертензия. По его словам, проявление нарушений также усиливают стрессовые ситуации и эмоциональное напряжение. При этом Маневич уточнил, что постоянная заложенность носа не всегда связана с ЛОР-патологией.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026