В Китае связали сухость во рту с симптомами диабета и ринита

Многие люди просыпаются посреди ночи с ощущением сухости во рту, першением в горле и дискомфорте в полости рта. Предполагается, что в таком случае организму просто не хватает жидкости, однако повторение симптомов может быть связано с рядом заболеваний. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Врачи утверждают, что жажда ночью не всегда означает обезвоживание, и важно учитывать, не связаны ли эти симптомы с другими заболеваниями. На самом деле, сухость во рту ночью может быть предупреждающим сигналом о развитии одного из пяти заболеваний, требующих особого внимания и своевременной диагностики.

Согласно публикации, сухости во рту способствует нарушение уровня сахара в крови. К примеру, у людей с диабетом он повышается и вызывает усиление мочеиспускания, что впоследствии приводит к потере большого количества жидкости в организме. Помимо этого, могут наблюдаться потеря веса и усталость. Следует измерить уровень сахара, если ночью возникает сухость во рту, которая сопровождается повышенным потреблением жидкости, частым мочеиспусканием и повышенным аппетитом.

Также жажда проявляется при проблемах с носом — хроническом рините, искривлении носовой перегородки и аллергии. Заболевания блокируют нос, нарушая дыхание и вынуждая дышать через рот. Это может спровоцировать сухость, поскольку воздух поступает напрямую в рот и забирает влагу. Также такие пациенты могут сталкиваться с першением в горле по утрам, храпом и заложенностью носа. Для облегчения симптомов следует использовать увлажнители воздуха.

Некоторые люди сталкиваются с сухостью во рту из-за синдрома Шегрена — аутоиммунного заболевания, при котором происходит нарушение функции слезных и слюнных желез. Отмечается, что в данном случае даже потребление большого количества жидкости не может облегчить сухость во рту и глазах. Также могут наблюдаться боли в суставах, сухость кожи и трудности при глотании. Рекомендуется обратиться к врачу в случае сохранения сухости во рту на протяжении ночи и проявления иных системных симптомов.

Кроме того, причиной сухости во рту может являться синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). При данном заболевании происходят многократные остановки дыхания во сне, что зачастую встречается у людей с избыточным весом, узкими дыхательными путями и хроническим храпом. При нарушении дыхания ночью человек может начать дышать через рот, что и провоцирует сухость. У людей с СОАС также часто наблюдаются одышка, дневная сонливость и проблемы с памятью. При нарушениях сна рекомендуется пройти мониторинг.

На выработку слюны в том числе могут оказывать влияние некоторые лекарственные препараты, среди которых антигипертензивные (бета-блокаторы, антидепрессанты, антигистаминные и седативные) с побочным эффектом в виде сухости в полости рта. При длительном приеме таких препаратов данный симптом может усилиться. В данном случае следует проконсультироваться со специалистом для корректировки лечения и принятия мер по увлажнению полости рта, например, с помощью искусственной слюны или жевательной резинки без сахара.

В конечном итоге, в случае неприятных ощущений при сухости во рту необходимо принять меры. Помочь облегчить симптомы и сохранить здоровье в том числе могут поддержание комфортных условий для сна, сбалансированное питание и тщательная гигиена полости рта.

Ранее, 6 сентября, врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Игорь Семенович Маневич рассказал о системных причинах заложенности носа. Специалист подчеркнул, что на носовое дыхание могут повлиять вегетососудистая дистония, артериальная гипертензия. По его словам, проявление нарушений также усиливают стрессовые ситуации и эмоциональное напряжение. При этом Маневич уточнил, что постоянная заложенность носа не всегда связана с ЛОР-патологией.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ