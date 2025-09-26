Sohu раскрыл причины возникновения внезапной потери слуха у молодежи

Реклама
Sohu: зачастую молодежь сталкивается с внезапной глухотой из-за вредных привычек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Внезапная глухота, известная также как «резкая потеря слуха» — резкое и необъяснимое явление. Зафиксировано, что в последние годы случаи проявления внезапной потери слуха становятся всё более частыми у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, что связанно с аспектами современного образа жизни. Об этом пишет медиапортал Sohu.

Обычно внезапная потеря слуха проходит в течение нескольких минут или часов, а в некоторых случаях длится до 72 часов, когда в два частотных диапазона наблюдается потеря более 20 децибел. Зачастую данное явление наблюдается у людей старше 50 лет, однако в последние несколько лет проблема постепенно становится «молодежной».

Основная причины внезапной глухоты — повреждение нервных клеток и волокон в улитке внутреннего уха. Это привозит к резкому ухудшению слуха. У молодежи данное явление часто возникает на фоне таких вредных привычек, как позднее бодрствование, длительное ношение наушников и чрезмерное потребление жирной пищи. Позднее бодрствование может нарушить кровообращение в сосудистых нервных волокнах внутреннего уха, привести к спазму сосудов и повредить нервные клетки.

Нарушение кровообращения во внутреннем ухе является одной из причин внезапной глухоты. Отмечается, что в ухе очень мелкие кровеносные сосуды, их диаметр часто меньше 1 мм. Это делает их уязвимыми к спазмам и закупорке, что препятствует поступлению крови и питательных веществ в нервные клетки и повреждает их.

Кроме того, ухудшение слуха может наблюдаться у только перенесших простуду или грипп, а также при проявлении аллергической реакции. В том числе к нарушению слуха могут привести такие аутоиммунные болезни, как волчанка или сосудистые заболевания, а также диабет и гипертония, при которых сосуды и так имеют повреждения.

Основной симптом внезапной глухоты — резкое ухудшение слуха. У некоторых людей может возникнуть ситуация, когда они не слышат собеседника по телефону, а у других может появиться заложенность в ушах и снижение слуха после пробуждения. Отмечается, что внезапная глухота также может сопровождаться шумом в ушах и головокружении. При этом, согласно публикации, при головокружении и нарушении слуха необходимо сразу обратиться к специалисту.

Если внезапную глухоту не диагностировать и не начать лечить вовремя, она может привести к необратимой потере слуха. У нервных клеток, отвечающих за слух, ограниченные возможности для восстановления, поэтому повреждения могут стать постоянным явлением при отсутствии своевременного медицинского вмешательства.

Лечение внезапной глухоты включает в себя применение глюкокортикоидов для облегчения отека и восстановления нервных клеток, расширение сосудов для улучшения кровоснабжения в пораженных участках, лечение с применением антикоагулянтных и тромболитических препаратов при необходимости, а также применение лекарств для улучшения питания нервных клеток и их восстановления.

Лучшим методом лечения является своевременное обращение к специалисту. Также необходимо уделять большое внимание контролю слуха в случайное время после лечения и регулярно проходить осмотр в клинике во избежание рецидива. При раннем лечении у 70–80% пациентов могут наблюдаться значительные улучшения и полное восстановление слуха.

Предотвратить внезапную глухоту можно посредством лечения основного заболевания. К примеру, людям с диабетом и гипертонией необходимо контролировать уровень сахара в крови и поддерживать нормальное давление. Также рекомендуется следовать здоровым привычкам — избегать позднего сна, соблюдать режим и стабильное соотношение работы и отдыха, не нервничать и не подвергаться чрезмерному стрессу.

Кроме того, следует уделить внимание защите ушей от шума, в частности, через наушники, в которых трудно контролировать громкость. Отмечается, что некоторые неосознанно увеличивают громкость при прослушивании музыки и повреждают слуховые нервы. Также рекомендуется придерживаться здорового питания, снизить потребление острых продуктов и напитков с содержанием кофеина. Согласно публикации, необходимо есть больше продуктов, богатых витаминами и минералами, а также употреблять в пищу цинк, магний и иные микроэлементы.

Медикаменты при этом следует использовать с предельной осторожностью. Отмечается, что некоторые лекарства — например, препараты от туберкулеза и антибиотики — могут оказаться токсичными для слуха. Перед их использованием следует проконсультироваться со специалистом.

Ранее, 3 сентября, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может быть симптомом серьезных проблем, связанных не только с ушами. По ее словам, пульсация может свидетельствовать о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, патологии локального кровотока или изменении внутричерепного давления.

