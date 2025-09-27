Мир
Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Общество
Россиянам раскрыли самые популярные схемы обмана перед Пасхой
Общество
После взрыва во Владикавказе 10 пострадавших остались в больницах
Общество
ФСБ рассекретила документы о создавших крематории для концлагерей инженерах
Мир
CNN узнал о планах Китая отправить Ирану новые системы ПВО
Мир
Израиль нанес удар по электроподстанции на юге Ливана
Общество
Во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники
Мир
NYT сообщила о неспособности Ирана полностью открыть Ормузский пролив из-за мин
Мир
Тысячи верующих собрались в Иерусалиме перед схождением Благодатного огня
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с Jaguar и «Газелью» на севере Москвы
Мир
Минобороны сообщило об оставляемых ВСУ при отступлении минах и ловушках
Мир
В Иране начались митинги в поддержку властей перед переговорами с США
Мир
В парламенте Крыма предложили переселить Зеленского с Украины ради мира
Мир
Во Франции раскрыли тактику украинских боевиков по побегу из ВСУ
Общество
Дело экс-депутата Госдумы Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
Общество
Путин отметил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
Происшествия
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с трактором

Кардиолог предупредил о серьезных последствиях при боли в груди

Врач-кардиолог Бай Чэнь: боль в груди может привести к внезапной смерти
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Большое число людей сталкивается с болями и покалываниями в области груди. Зачастую при обращении в больницу специалист не находит существенных проблем, провоцирующих боль. Однако покалывание в груди может свидетельствовать о разрыве аорты, которое может обернуться летальным исходом. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Врач-кардиолог из больницы «Анчжэнь» в Пекине Бай Чэнь объяснил, что колющая боль без дополнительных симптомов, скорее всего, связана с пребыванием тела в неудобном положении или привычками. В таком случае лечение не требуется, однако в случае повторения боли есть вероятность проявления одного из нескольких серьезных заболеваний.

В первую очередь колющая или жгучая боль может быть связана с первичной межреберной невралгией. В данном случае боль распространяется вдоль межреберных нервов. По словам специалиста, эта болезнь вероятна при опоясывающем характере и признаках заболевания грудного отдела позвоночника.

Также боль в груди может свидетельствовать о наличии невроза сердца. Зачастую данное заболевание встречается у лиц молодого и среднего возраста, и в основном у женщин. Это может быть связано с дисфункцией вегетативной нервной системы и проявляться в виде боли или тесноты в груди, одышки, учащения сердцебиения и иных симптомов.

Существует также вероятность разрыва аорты — заболевания, которое может вызывать боль в груди и представляет наиболее серьезную угрозу. Разрыв аорты и тромбоэмболия легочной артерии являются острыми медицинскими состояниями, которые требуют незамедлительной госпитализации. Если вовремя не принять меры, есть вероятность летального исхода. В группе риска находятся люди среднего и пожилого возраста, мужчины, курильщики и те, у кого артериальное давление не контролируется эффективно.

Курс на лечение: сердечникам недостает 6 млрд рублей из бюджета
Эти средства помогут сохранить жизни почти 6 тыс. человек, уверены специалисты

В последние годы наблюдается рост случаев внезапной смерти среди лиц молодого поколения. Согласно «Докладу о здоровье и сердечно-сосудистых заболеваниях в Китае за 2019 год», ежегодно в стране фиксируется порядка 544 тыс. случаев внезапной сердечной смерти (ВСС), то есть примерно один человек ежеминутно умирает от сердечной недостаточности. В том числе наблюдается рост числа молодежи, погибающих от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 20 лет.

Причины роста риском среди молодежи связаны с различными вредными привычками. К примеру, многие испытывают сильный стресс на работе и не хотят голодать, поэтому склонны переедать. Это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и перегружает сердце, что способствует росту риска ишемии миокарда. Чрезмерное потребление жареной пищи также повышает уровень жиров в крови и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одной причиной может быть малоподвижный образ жизни, поскольку при поддержании продолжительного сидячего положения снижается скорость кровотока и увеличивается риск возникновения тромбоза, что способствует росту вероятности внезапной смерти. Также долгие рабочие смены и постоянное напряжение увеличивают нагрузку на сердце, поскольку постоянная активация симпатической нервной системы и повышение артериального давления заставляют сердце и сосуды работать под давлением.

Интенсивные физические нагрузки также становятся причиной риска возникновения сердечных заболеваний. Такие тренировки могут резко повышать давление и привести к ишемии миокарда, в частности, у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями.

Магнита фон: компактный прибор поможет выявить болезни мозга и сердца точнее ЭКГ и ЭЭГ
Как внедрение новой диагностической методики в медицинскую практику облегчит работу врачей

Кроме того, в течение последних лет наблюдается рост числа людей с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет и гиперлипидемия, которые также увеличивают риск наступления внезапной смерти. Хотя внезапная смерть наступает быстро, на практике существует четыре предупреждающих сигнала, которые необходимо своевременно предотвратить.

Одним из таких сигналов является боль в груди, причем не всегда сильная или резкая — иногда это легкий дискомфорт или давление, которое может распространяться на плечи и спину, сопровождаться холодным потом или затрудненным дыханием. В том числе необходимо отслеживать сердцебиение — быстрое, медленное или нерегулярное, которое также может сопровождаться чувством тревоги.

Кроме того, внезапная или усиливающаяся нехватка воздуха может свидетельствовать о недостаточности кровоснабжения миокарда. Зачастую это сопровождается одышкой, холодным потом или головокружением. Еще одним сигналом может послужить необъяснимая усталость, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. В случае проявления хотя бы некоторых из данных признаков рекомендуется немедленно обратиться к специалисту.

Ранее, 2 сентября, врач-кардиолог, главный врач 1-го клинического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Вячеслав Колиев назвал чрезмерное потоотделение возможным симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, оно может быть вызвано как физиологическими причинами, так и патологическими состояниям, в том числе эндокринные нарушения, инфекции или онкологические процессы.

