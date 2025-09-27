Реклама
Прямой эфир
Армия
Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции Путина БПЛА переданы США
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В Норвегии зафиксировали рост случаев насилия над женщинами
Общество
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву дронов
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по Херсонской области
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Минздрав Крыма сообщил о состоянии госпитализированных после атаки ВСУ на Хорлы
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Мир
Трамп признал использование макияжа на руках
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»
Сюжет:

27 сентября — Воздвижение Креста Господня: что строго нельзя делать, важные приметы

Верующим рассказали о строгих запретах и приметах в праздник Воздвижения Креста Господня
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня. Это один их важнейших церковных праздников, который входит в число двунадесятых. Он установлен в память обретения Креста Господня и его торжественного воздвижения для поклонения верующими. В 2025 году дата выпадает на субботу. «Известия» рассказывают об истории, традициях и запретах этого дня.

Воздвижение Креста Господня: как провести праздник 27 сентября

В Воздвижение верующие посещают всенощное бдение и праздничную литургию, вспоминая о великом событии — обретении креста Господня, которое, согласно церковным летописям, произошло в первой половине IV века рядом с горой Голгофой в Иерусалиме, где был распят Спаситель. В VII веке торжество было соединено с другим важным событием — возвращением Древа Животворящего Креста Господня из персидского плена.

В народной традиции праздник означал рубеж бабьего лета и начало первых «осенних зазимков». В деревнях совершали крестные обходы домов и полей, вознося молитвы о богатом урожае. Маленькие крестики клали в ясли коровам и лошадям, чтобы оградить их от мора и болезней. В некоторых районах было принято освящать самодельные крестики из веток рябины. Затем их вешали над входом в дом в качестве оберега.

Вечером крестьяне собирались дома всей семьей, читали жития святых или слушали наставления старших. Особое внимание уделяли детям, рассказывая им об истории и значении церковного праздника. Помимо этого, важными атрибутом торжества считались добрые дела — помощь ближним и милостыня нуждающимся.

Эти традиции не утратили актуальность и в наши дни. По обычаю после посещения церкви верующие устраивают праздничную трапезу и проводят вечер в тихой семейной обстановке, беседуя на духовные темы. Некоторые освещают ветви деревьев, травы и цветы, что символизирует обновление природы, и совершают паломничество к святым местам.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня: история и традиции праздника

Можно ли работать на Воздвижение Креста Господня в 2025 году

В праздничный день, как и в другие большие церковные даты, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, включая ремонт, работы в огороде или заготовку дров. Это время предназначено для духовных размышлений и молитв. Однако строгого запрета на этот счет нет. Священнослужители допускают любой труд после посещения литургии в храме или домашних молитв, но не вместо них.

Можно ли убирать и стирать на праздник Воздвижения

Такое же правило действует в случае уборки и других домашних дел. Лучше завершить их до наступления праздника, чтобы встретить торжество в чистоте, не отвлекаясь на бытовые хлопоты. Но если возникла крайняя необходимость, то прибраться в квартире или доме можно во второй половине дня.

Можно ли стричься и краситься на Воздвижение Креста Господня

Прямых запретов на стрижку и покраску волос церковный устав не содержит. Однако есть мнение, что в такие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, Успение, Покров и Вознесение, стрижку и косметические процедуры не проводят, если в этом нет острой необходимости. Считается, что подобные действия — проявление неуважения к Господу.

Согласно народным представлениям, стрижка в такие дни может привести к жизненным неудачам. Например существовало поверье, что с помощью срезанного локона в церковный праздник можно приворожить, проклясть или наслать на человека порчу.

Можно ли ходить на кладбище на Воздвижение

Посещение кладбищ и поминовение усопших в Воздвижение креста Господня тоже считается неуместным, так как праздник посвящен радостному событию. Для поминовения усопших в церковном календаре есть специальные дни. Ближайший из них — Димитриевская родительская суббота, в 2025 году она приходится на 1 ноября.

Самая мощная молитва о покаянии – Иисусова молитва: текст, кому помогает
Как правильно обращаться к Богу с молитвой покаяния и обновления

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Поскольку праздник требует благоговейного отношения и внутреннего сосредоточения, в этот день следует отказаться от шумного веселья и массовых развлекательных мероприятий. Также необходимо воздержаться от ссор, сплетен и сквернословия.

По народным поверьям, в Вознесение не стоит давать деньги в долг, иначе можно надолго рассориться даже с давними друзьями. Еще нельзя ходить в лес. Считается, что в эту пору выползают змеи, чтобы погреться под последними в этом году солнечными лучами, и встреча с ними опасна.

Что можно есть на Воздвижение Креста Господня – 2025

В день Воздвижения верующие соблюдают строгий пост в память о страданиях Христа. Из рациона исключают пищу животного происхождения, но при приготовлении разрешается добавлять в блюда растительное масло. Под строгим запретом употребление алкоголя. Эти правила действуют в праздник независимо от дня недели.

В пищу допускается употреблять только постные блюда: каши из круп без добавления молока, различные блюда из картофеля, постный плов с овощами, овощные салаты, фрукты, орехи и компоты из сухофруктов. Традиционно в этот день готовят блюда из капусты: ее жарят, тушат, делают начинки для пирогов.

Народные приметы 27 сентября

С давних времен большое значение в Воздвижение придавали погодным приметам. По ним судили, какими будут зима и осень. Согласно наблюдениям, если 27 сентября не видно перелетных птиц — сезон будет морозным. Если стоит ясная солнечная погода — холода наступят еще не скоро.

Другие приметы дня:

  • журавли летят высоко в небе — к теплой осени;
  • заморозки с утра — к скорой зиме;
  • резкое похолодало — весна наступит рано;
  • подул северный ветер — к жаркому лету и урожайному году.

Ранее «Известия» о приметах в день Преображения Господня.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026