27 сентября — Воздвижение Креста Господня: что строго нельзя делать, важные приметы

Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня. Это один их важнейших церковных праздников, который входит в число двунадесятых. Он установлен в память обретения Креста Господня и его торжественного воздвижения для поклонения верующими. В 2025 году дата выпадает на субботу. «Известия» рассказывают об истории, традициях и запретах этого дня.

Воздвижение Креста Господня: как провести праздник 27 сентября

В Воздвижение верующие посещают всенощное бдение и праздничную литургию, вспоминая о великом событии — обретении креста Господня, которое, согласно церковным летописям, произошло в первой половине IV века рядом с горой Голгофой в Иерусалиме, где был распят Спаситель. В VII веке торжество было соединено с другим важным событием — возвращением Древа Животворящего Креста Господня из персидского плена.

В народной традиции праздник означал рубеж бабьего лета и начало первых «осенних зазимков». В деревнях совершали крестные обходы домов и полей, вознося молитвы о богатом урожае. Маленькие крестики клали в ясли коровам и лошадям, чтобы оградить их от мора и болезней. В некоторых районах было принято освящать самодельные крестики из веток рябины. Затем их вешали над входом в дом в качестве оберега.

Вечером крестьяне собирались дома всей семьей, читали жития святых или слушали наставления старших. Особое внимание уделяли детям, рассказывая им об истории и значении церковного праздника. Помимо этого, важными атрибутом торжества считались добрые дела — помощь ближним и милостыня нуждающимся.

Эти традиции не утратили актуальность и в наши дни. По обычаю после посещения церкви верующие устраивают праздничную трапезу и проводят вечер в тихой семейной обстановке, беседуя на духовные темы. Некоторые освещают ветви деревьев, травы и цветы, что символизирует обновление природы, и совершают паломничество к святым местам.

Можно ли работать на Воздвижение Креста Господня в 2025 году

В праздничный день, как и в другие большие церковные даты, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, включая ремонт, работы в огороде или заготовку дров. Это время предназначено для духовных размышлений и молитв. Однако строгого запрета на этот счет нет. Священнослужители допускают любой труд после посещения литургии в храме или домашних молитв, но не вместо них.

Можно ли убирать и стирать на праздник Воздвижения

Такое же правило действует в случае уборки и других домашних дел. Лучше завершить их до наступления праздника, чтобы встретить торжество в чистоте, не отвлекаясь на бытовые хлопоты. Но если возникла крайняя необходимость, то прибраться в квартире или доме можно во второй половине дня.

Можно ли стричься и краситься на Воздвижение Креста Господня

Прямых запретов на стрижку и покраску волос церковный устав не содержит. Однако есть мнение, что в такие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, Успение, Покров и Вознесение, стрижку и косметические процедуры не проводят, если в этом нет острой необходимости. Считается, что подобные действия — проявление неуважения к Господу.

Согласно народным представлениям, стрижка в такие дни может привести к жизненным неудачам. Например существовало поверье, что с помощью срезанного локона в церковный праздник можно приворожить, проклясть или наслать на человека порчу.

Можно ли ходить на кладбище на Воздвижение

Посещение кладбищ и поминовение усопших в Воздвижение креста Господня тоже считается неуместным, так как праздник посвящен радостному событию. Для поминовения усопших в церковном календаре есть специальные дни. Ближайший из них — Димитриевская родительская суббота, в 2025 году она приходится на 1 ноября.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Поскольку праздник требует благоговейного отношения и внутреннего сосредоточения, в этот день следует отказаться от шумного веселья и массовых развлекательных мероприятий. Также необходимо воздержаться от ссор, сплетен и сквернословия.

По народным поверьям, в Вознесение не стоит давать деньги в долг, иначе можно надолго рассориться даже с давними друзьями. Еще нельзя ходить в лес. Считается, что в эту пору выползают змеи, чтобы погреться под последними в этом году солнечными лучами, и встреча с ними опасна.

Что можно есть на Воздвижение Креста Господня – 2025

В день Воздвижения верующие соблюдают строгий пост в память о страданиях Христа. Из рациона исключают пищу животного происхождения, но при приготовлении разрешается добавлять в блюда растительное масло. Под строгим запретом употребление алкоголя. Эти правила действуют в праздник независимо от дня недели.

В пищу допускается употреблять только постные блюда: каши из круп без добавления молока, различные блюда из картофеля, постный плов с овощами, овощные салаты, фрукты, орехи и компоты из сухофруктов. Традиционно в этот день готовят блюда из капусты: ее жарят, тушат, делают начинки для пирогов.

Народные приметы 27 сентября

С давних времен большое значение в Воздвижение придавали погодным приметам. По ним судили, какими будут зима и осень. Согласно наблюдениям, если 27 сентября не видно перелетных птиц — сезон будет морозным. Если стоит ясная солнечная погода — холода наступят еще не скоро.

Другие приметы дня:

журавли летят высоко в небе — к теплой осени;

заморозки с утра — к скорой зиме;

резкое похолодало — весна наступит рано;

подул северный ветер — к жаркому лету и урожайному году.

