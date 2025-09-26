Реклама
Ветеринарный врач указала на способы адаптации собак к одиночеству без стресса

Романовская: важно правильно подготовить квартиру для собаки перед уходом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Собаки по своей природе очень социальные животные и воспринимают семью как стаю. Поэтому внезапная тишина и отсутствие хозяина вызывают тревогу. Задача человека — создать для питомца безопасную и комфортную среду, в которой одиночество не станет источником стресса. О том, как помочь животным адаптироваться к одиночеству, не испытывая стресса, рассказала 26 сентября «Известиям» ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская.

Она отметила, что не все собаки одинаково воспринимают разлуку. Активные и энергичные породы могут переживать одиночество хуже, что иногда приводит к порче мебели или лаю. Напротив, более независимые питомцы могут спокойно перенести разлуку, однако и для них нужно создать комфортные условия. Важно наблюдать за поведением животного и подбирать индивидуальный подход.

«При этом важно правильно подготовить квартиру перед уходом. Опасные предметы — провода, мелкие вещи, бытовая химия — должны быть убраны. Доступ к комнатам, где собака может навредить себе или устроить беспорядок, лучше ограничить. Для очень активных животных, склонных к вандализму, отличным решением могут стать вольеры или клетки. Главное — приучить питомца к ним постепенно, показывая, что это не наказание, а комфортное и безопасное убежище», — сказала Романовская.

Для того чтобы собака не скучала, ветеринарный врач советует использовать интерактивные игрушки и головоломки с лакомствами. Данные вещи развлекают питомца, помогают ему выплеснуть энергию и развивать интеллект. Жевательные угощения также могут стать хорошим способом снять напряжение и удовлетворить естественную потребность грызть.

Особое внимание стоит уделить выгулу питомца перед уходом: уставшая собака с меньшей вероятностью будет искать себе «занятие». Кроме того, Романовская рекомендует создать особый ритуал перед уходом, например, дав собаке лакомство — это поможет связать момент разлуки с чем-то приятным.

Не давайте поводок: подросткам могут запретить выгуливать крупных собак
Ограничения также коснутся граждан в состоянии опьянения

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 17 сентября рассказал «Известиям», что многие собаководы не умеют считывать ранние признаки недовольства своего питомца и замечают проблему только на стадии рычания или нападения.

