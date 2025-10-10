Заповеди блаженства: самая сильная молитва об истинном счастье

В начале своего служения Иисус Христос произнес очень важную проповедь, которая именуется Нагорной. Христос обратился к людям с вершины холма. Центральной частью Нагорной проповеди стали заповеди блаженства — девять заповедей Нового завета, которые существенно отличаются от 10 важнейших заповедей Ветхого завета, но по смыслу продолжают их. Заповеди блаженства — не искушающие изречения, а поучающие христианина добру и истине. Чему могут научить заповеди и какое у них значение — в материале «Известий».

Кто сказал заповеди блаженства

Заповеди блаженства произнес Иисус Христос во время проповеди на горе при двенадцати апостолах и тысячах людей. Об этом говорится в Библии — пятой главе Евангелия от Матфея.

«Увидев же народ, Он поднялся на гору; и когда сел, подошли к Нему ученики Его.

И отверзши уста Свои, Он учил их так…», — сказано в священном писании.

Чему учат заповеди блаженства

Заповеди блаженства — не только предписания Бога. В изречениях Господь рассказал, какое вознаграждение ждет тех, кто последует указаниям, то есть, будет вести жизнь истинного христианина.

В заповедях говорится, какие качества помогут достигнуть Царства Небесного. Иисус учит, что нужно быть «нищим духом» (то есть, смиренным), плачущим, кротким, жаждущим правды, милостивым, чистым сердцем. Это и есть истинные блаженства — что-то большее, чем счастье, наслаждение и радость одновременно.

Какие есть заповеди блаженства

Всего Господь сказал девять заповедей блаженства.

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Значения заповедей блаженства

Суть и значение заповедей блаженства в том, что они раскрывают человеку назначение истинного счастья (блаженства) и указывают жизненный путь, по которому нужно идти, чтобы достичь этого состояния.

Первая заповедь повествует о том, что те, кто полагается в первую очередь не на себя, а на Бога, кто смиренно видит свой смысл жизни в исполнении воли Господа, войдут в Небесное Царство.

Вторая заповедь посвящена тем, кто сожалеет о страданиях других людей, плачет о своих грехах и скорбит о смерти своих близких. Такие люди утешатся, обещает Господь.

Третье предписание гласит, что люди, способные понять, простить и не осудить — обретут земные блага и попадут в Небесное Царство.

В четвертой заповеди говорится, что человек не может быть счастливым, живя во лжи.

Пятая заповедь означает, что к милостивым людям Бог проявит милость, а тем, кто плохо относится к людям — стоит ждать того же в ответ.

В шестом изречении Господь сообщает, что только по-настоящему верующие могут ощутить Бога.

Седьмая заповедь — те, кто создает на земле мир, станут сынами Божиими.

В восьмой заповеди говорится, что правда — блаженство. И именно праведные люди получат Царство Небесное.

Последняя заповедь о том, что люди, которые стерпели ругательства и усмешки за веру в Бога — получат великую награду.