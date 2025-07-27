В турецкой провинции Ширнак зафиксировали новый европейский рекорд жары

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали рекордную для европы температуру +50,5 градуса. Об этом 26 июля сообщила газета Turkiye Today со ссылкой на государственную метеорологическую службу Турции.

«В пятницу в Турции был установлен новый исторический температурный рекорд в Европе: в юго-восточной провинции Ширнак зафиксирована температура +50,5 градуса», — говорится в материале.

Как отмечается, предыдущий рекорд +48,8 градуса был зафиксирован на итальянском острове Сицилия в августе 2021 года.

Газета El Tiempo 30 июня сообщила, что в Испании зафиксирована рекордная жара: воздух прогрелся до +46 градусов. Уточняется, что за последнее десятилетие не только увеличилось число жарких дней, но и расширилась география подобных аномалий. Особенно отчетливо это заметно в последние 10 лет: жара охватывает всю территорию Испании и наступает всё раньше.

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