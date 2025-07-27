Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Псковской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Псковской областью. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. По предварительной информации, над территорией региона уничтожены шесть БПЛА противника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В этот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. По его словам, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

За прошедшую ночь по информации Минобороны силами ПВО было уничтожено 99 украинских БПЛА над регионами России. Уточняется, что 36 дронов было сбито над территорией Брянской области, 21 — над Смоленской областью, 10 — над территорией Калужской области. Также по девять БПЛА перехвачено над территориями Волгоградской и Ростовской областей.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ