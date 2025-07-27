Жители Тынды рассказали о ситуации с авиаперелетами поcле крушения Ан-24

После крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» жители города Тында в Амурской области, решившие сменить перевозчика, не могут этого сделать из-за отсутствия альтернативных вариантов. Об этом 27 июля «Известиям» рассказал один из пассажиров компании.

«Самолеты уже выработали свой ресурс, устаревшие. <...> Сейчас летает только «Ангара», только эти самолеты. Если не захотим лететь, то, получается, ехать только до Нерюнгри либо до Благовещенска», — рассказал местный житель Антон Ситников.

Он добавил, что изнутри самолеты выглядят «печально». Безопасность воздушных судов тоже вызывает вопросы.

«Самолет шумный, старый, а так самолет как самолет», — указал другой пассажир Дмитрий Заика.

Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тында 24 июля. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что на месте крушения проводятся следственные действия. Позже в Минтрансе РФ сообщили об обнаружении бортовых самописцев на месте авиакатастрофы. 27 июля cпециалисты МЧС приступили к разбору фюзеляжа самолета.

В Приамурье в связи с крушением самолета объявили трехдневный траур. 25 июля в церкви города Тында прошла панихида по жертвам авиакатастрофы.

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