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Пассажиров задержанных из-за падения частей БПЛА поездов обеспечили водой и питанием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Волгоградской области водой и едой обеспечены пассажиры задержанных поездов из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железнодорожные пути. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги в Telegram-канале.

«Отметим, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием», — говорится в публикации.

В связи с падением обломков БПЛА задерживаются поезда № 509 Казань – Новороссийск (более 4 часов) и № 532 Адлер – Киров (более 2 часов). Кроме того, из-за инцидента был отменен ход пригородного поезда № 6121 сообщением Котельниково – Волгоград.

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О задержке поездов в результате атаки БПЛА в Волгоградской области сообщалось ранее в этот день. Как отметила Южная транспортная прокуратура, в связи с задержками поездов начался контроль соблюдения прав пассажиров.

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