Более 70% украинских военнослужащих составляют граждане, мобилизованные против своей воли. Об этом «Известиям» 27 июля заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Более 70–75% состава украинской армии — это насильно мобилизованные люди, поверьте, значительная часть из этих людей, которых поймали, — они стремятся всеми способами не попасть на передовую, не попасть в окопы и не быть ликвидированными на линии боевого соприкосновения», — отметил он.

По его словам, массовое уклонение от службы и попытки избежать участия в боевых действиях становятся серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным украинских СМИ, за первую половину 2025 года в стране зафиксировано более 107 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства. А количество случаев побега военнослужащих ВСУ с начала СВО приблизилось к 231 тыс.

Ранее, 26 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщало, что жители Полтавы помогли мобилизованным сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), заблокировав проезд автобусу.

До этого, 19 июля, украинец смог избежать насильственной мобилизации, разогнав лопатой выездную бригаду ТЦК. Водитель, схватив лопату, разбил ею стекла одной из служебных машин. Представители военкомата попытались применить слезоточивый газ, но безрезультатно: им пришлось отступить, чтобы избежать дальнейших ударов.

