Сюжет:

Машины и частные дома пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Машины и частные дома пострадали в нескольких районах Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Слюсарь, пострадавших в результате атаки нет.

Договор и способности: Запад в очередной раз не заметил удара украинских дронов по РФ
Своими действиями «партия войны» хочет сорвать мирные инициативы, считают эксперты

Ранее в этот день ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. Уточняется, что над Ростовской областью были поражены восемь беспилотников, еще по два дрона уничтожены над Брянской областью и Республикой Крым.

