Специалисты МЧС приступили к разбору фюзеляжа разбившегося борта Ан-24

В Амурской области на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 проводятся круглосуточные поисковые и оперативно-следственные мероприятия. Об этом 27 июля рассказали в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«Всего на месте происшествия работают 249 специалистов и 31 единица техники, привлечены 123 человека и 17 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В районе крушения действует палаточный лагерь. Также был развернут узел связи.

В настоящее время в Тынду продолжают приезжать родственники погибших в авиакатастрофе. Для проживания их размещают в гостиницах.

Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тында 24 июля. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что на месте крушения проводятся следственные действия. Позже в Минтрансе РФ сообщили об обнаружении бортовых самописцев на месте авиакатастрофы.

В Приамурье в связи с крушением самолета объявили трехдневный траур. 25 июля в церкви города Тында прошла панихида по жертвам авиакатастрофы.

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