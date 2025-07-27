Уиткофф выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине

Cпецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уверен в возможности добиться урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом 26 июля он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Это должно случиться <...> Считаю, что мы сможем его завершить», — сказал он.

Уиткофф отметил, что это стало бы одним из «главных достижений» для него на посту спецпосланника.

Госсекретарь Белого дома США Марко Рубио 26 июля в эфире Fox News заявил, что президент страны Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, но хотел бы увидеть действия со стороны России.

