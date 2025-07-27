Рубио заявил о сохранении намерения Трампа урегулировать конфликт России и Украины

Госсекретарь Белого дома США Марко Рубио 26 июля в эфире Fox News заявил, что президент страны Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, но хотел бы увидеть действия со стороны России.

«Он [Трамп] теряет терпение и всё меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — отметил Рубио.

Госсекретарь призвал Москву следовать рекомендациям Трампа.

23 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что президент США хотел бы самостоятельно принимать решения по введению антироссийских санкций. При этом Ливитт подчеркнула, что Трамп постоянно контактирует с союзниками в сенате США, в том числе с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Сам американский лидер 14 июля заявил, что США введут вторичные пошлины в 100% в отношении РФ, если за 50 дней не будет достигнуто урегулирование конфликта на Украине. Трамп также добавил, что «очень недоволен российской позицией» по украинскому вопросу.

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