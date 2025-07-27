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Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО
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Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ показало кадры работы российских военнослужащих в воскресенье, 27 июля.

Местонахождение укрепрайона было определено российскими разведчиками, которые предоставили артиллеристам координаты цели, скрытой в лесополосе. Расчет незамедлительно направился на боевую позицию и подготовил РСЗО к работе. Наведя установку по полученным координатам, военнослужащие открыли огонь пакетом реактивных снарядов.

В результате удара оказались уничтожены укрепления противника, что позволило российским штурмовым подразделениям беспрепятственно продвинуться дальше. Обеспечив проход сквозь укрепления своим боевым товарищам, расчет РСЗО «Град» покинул огневую позицию.

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Ранее, 22 июля, в Минобороны РФ сообщали, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

До этого, 21 июля, сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы украинской армии в Сумской области.

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