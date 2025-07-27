Силы ПВО сбили еще один БПЛА над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник», — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщил Гусев, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.
Ранее в этот день силы ПВО уничтожили один БПЛА над Воронежской областью.
Также в тот же день ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. Уточняется, что над Ростовской областью были поражены восемь беспилотников, еще по два дрона уничтожены над Брянской областью и Республикой Крым.
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